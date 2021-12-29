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Общество29 декабря 2021 12:05

Евпатория получит 400 миллионов рублей на строительство дорог

Деньги выделят на 2022 год
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Дополнительно планируется отремонтировать 35 городских улиц

Дополнительно планируется отремонтировать 35 городских улиц

Фото: Архив "КП"

На следующий год Евпатория получит 400 миллионов рублей на дорожное строительство. Дополнительно планируется отремонтировать 35 городских улиц. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в рамках визита в город.

Глава региона также ознакомился с ходом работ, которые ведутся в Дворце спорта по федеральной целевой программе. Он назвал это событие знаковым для Евпатории.

- Уверен, он станет популярным среди спортсменов и любителей здорового образа жизни, - добавил глава республики.

В обновленном Дворце спорта одновременном смогут заниматься различными видами спорта порядка тысячи человек. В нем оборудованы залы для спортивной и художественной гимнастики, самбо и дзюдо.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в первом полугодии 2022 года Крым получит 12 миллиардов рублей на ремонт и содержание дорожной сети.

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