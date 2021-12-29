В Бахчисарайском районе пожар уничтожил легковушку

Спасти автомобиль не удалось, но, к счастью, никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Накануне днем крымским огнеборцам поступило сообщение о пожаре в селе Вилино Бахчисарайского района. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, требовалась помощь спасателей.

- К месту происшествия немедленно было направлено дежурное подразделение ПЧ села Вилино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе трех человек, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 13.00 на улице Чапаева. По прибытии специалисты выяснили, что на территории гаражно-строительного кооператива горит отдельно стоящий автомобиль «ВАЗ 2106». За короткое время огнеборцам удалось потушить огонь, но автомобиль, к сожалению, сгорел полностью. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают эксперты.

Ранее сообщалось, что пожар уничтожил часть крыши дома под Судаком. Из домочадцев никто не пострадал.

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