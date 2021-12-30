Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 5:39

Как оформить пропуск в заповедники Крыма в новогодние праздники 2022

Разрешение можно получить онлайн
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Крыму туристы для похода в заповедник оформляют специальное разрешение.

В Крыму туристы для похода в заповедник оформляют специальное разрешение.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Для прогулки по заповедным местам Крыму, чтобы не нарваться на штраф, нужно оформлять специальный документ.

- Разрешения на будущий год будут доступны с 1 января 2022 года. Оформление в прежнем режиме: онлайн на нашем сайте https://zapovedcrimea.ru/, - сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

Желающие могут получить пропуск в конторе ведомства, которая находится на ЮБК по адресу: поселок городского типа Советское, Долосское шоссе 2. Учреждение откроется 10 января. График работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00.

Ходить на прогулку без разрешения не рекомендуется, потому что, в заповедниках Крыма за год инспекторы поймали и наказали 1085 нарушителей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50