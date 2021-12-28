В заповедниках Крыма за год поймали 1085 нарушителей

На посещение заповедников нужно брать специальное разрешение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В ФГБУ «Заповедный Крым», в состав которого входят заповедники «Ялтинский горно-лесной», «Казантипский», «Опукский», «Лебяжьи острова» и заказники «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле», в преддверии зимних праздников подвели итоги работы.

- За 2021 год на всех подведомственных территориях ФГБУ «Заповедный Крым» госинспекцией привлечено к административной ответственности 1085 нарушителей особого режима охраны заповедников. Это вдвое больше, чем в 2020 году, - сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что количество желающих побывать в заповедных зонах стало в сотни раз больше, и многие из них соблюдают закон и оформляют разрешения.

В ведомстве напомнили, что инспекторы ФГБУ имеют право: проверять разрешение на посещение особо охраняемой природной территории (ООПТ); задерживать и доставлять в полицию нарушителей закона РФ об ООПТ: изымать у нарушителей продукцию и орудия незаконного природопользования, транспорт, соответствующие документы, производить досмотр транспорта, личных вещей, составлять протоколы о нарушениях закона и т.д.

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