Москва даст Симферополю 180 миллионов рублей на благоустройство дворов

Договоренность на софинансирование уже заключена. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Москва поможет Симферополю отремонтировать городские дворы и общественные территории. Между двумя столицами заключены договоренности на софинансирование в размере 176 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Симферополя Валентин Демидов, рассказывая о бюджете на будущий год.

Согласно прогнозам, в 2022 году собственные доходы бюджета крымской столицы составят 4 494,2 миллиона рублей. Это почти на 15% больше показателей уходящего года.

- Были пересмотрены коэффициенты, применяемые при расчете платы за размещение нестационарных торговых объектов, в результате чего прогнозируемые поступления платы за их размещение в 2022 году увеличены в 2 раза. Кроме того, в бюджете наступающего года спрогнозированы поступления доходов, которые отсутствовали в бюджете 2021 года – это доходы в виде платы от победителей аукционов на право размещения рекламных конструкций, а также в виде платы за проведение ярмарок, - пояснил Демидов.

Дополнительно полученные средства администрация города направит на увеличение суммы на оплату питания детей-льготников. На эти цели хотят потратить 194 миллиона рублей.

На следующий год предусмотрены затраты на содержание детских площадок – почти 29 миллионов рублей, на благоустройство и санитарную очистку столицы – 225,5 миллиона рублей. Также в планах потратить 121, 8 миллиона рублей на оплату лизинговых платежей.

Ранее «Комсомолка» писала, что в первом полугодии 2022 года Крым получит 12 миллиардов рублей на ремонт дорог. Если республика успеет освоить средства, то повторно получит такую же сумму.

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