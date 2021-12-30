Вложения инвестиций в экономику Крыма за год превысили 100 миллиардов рублей

На возрождение курорта инвестор потратит 35 миллиардов рублей Фото: Архив "КП"

За уходящий год в экономику Крыма инвесторы вложили 115 миллиардов рублей. Об этом рассказал гендиректор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

- Рост достаточно значительный. Для сравнения, в 2020 году было привлечено 8,5 млрд рублей инвестиций, в 2019 году – 4 млрд рублей, - подчеркнул Ворона.

Сейчас Корпорация развития занимается двумястами инвестиционными проектами на сумму в 222 миллиарда рублей. В числе крупных вложений вошел инвестпроект по возрождению курорта у озера Мойнаки в Евпатории – 35 миллиардов рублей.

Также планируется построить курортный комплекс в Саках. На это инвестор готов потратить 14 миллиардов рублей.

- У нас есть очень хорошая тенденция к смещению инвестиционного интереса с Южного берега Крыма на западное побережье, - резюмировал Дмитрий Ворона.

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