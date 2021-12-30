Сотни жителей ялтинского региона отключены от газоснабжения из-за аварии

Почти тысяча абонентов в ялтинском регионе отключены от газоснабжения из-за аварии Фото: Архив "КП"

Из-за прорыва газопровода в Массандре без газа остались порядка тысячи абонентов. Аварийно-восстановительные работы ведутся силами предприятия «Крымгазсети» и будут завершены до конца текущего дня.

- Временно отключены от газоснабжения 975 абонентов. Угрозы для населения нет, - приводит Крыминформ сообщение Ялтинского управления по эксплуатации газового хозяйства государственного унитарного предприятия «Крымгазсети».

Напомним, ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 30 декабря отключат электричество. На Крымском полуострове в предновогодние дни ремонтируют электросети. На все работы потребуется несколько часов. Временные неудобства затронут жителей порядка 20 улиц.

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