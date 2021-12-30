Исполнение ФЦП по Крыму достигло 99,3%

Программу ФЦП для Крыма продлили до 2025 года Фото: Михаил ПАТЛИС

Министр строительства и архитектуры Крыма Карлен Петросян рассказал, что кассовое исполнение ФЦП в регионе достигло 99,3%. Чиновник напомнил, что на 2021 год республике выделили 36 миллиардов рублей по программе развития региона.

- Освоена вся сумма, за исключением 239 миллиона рублей. Это сумма меньше, чем в предыдущие годы - 0,7%. С учетом образовавшейся экономии, которая возникает в связи с точностью выполняемых работ застройщиками. На данный момент у нас освоение 99,3% по кассе, - отметил Петросян.

Ранее «Комсомолка» писала, что президент России Владимир Путин решил продлить программу развития Крыма и Севастополя до 2025 года. Финансирование увеличено на 122 миллиарда рублей.

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