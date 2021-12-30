Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
экономика30 декабря 2021 11:35

За год в Крыму отремонтировали 1,3 тысячи километров дорог

Потратили 20,5 миллиардов рублей
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
В следующем году ремонт дорог продолжится

В следующем году ремонт дорог продолжится

Фото: Анна КИРИЕНКО

В уходящем году в Крыму отремонтировали 1,3 тысячи километров дорог. Об этом сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.

- В 2021 году отремонтировано более 850 объектов, - отметил он. - Всего осуществлен ремонт и капительный ремонт более 1300 км автомобильных дорог.

В рамках регионального проекта «Безопасные качественные дороги» приведено к нормативным показателям 370 км дорог. Остальные отремонтированы за счет президентского фонда и дополнительных ассигнований. Всего израсходовано 20,5 миллиардов рублей.

На ремонт дорог в следующем году Крым получит 12 миллиардов рублей. В эту сумму входят 4 миллиарда на содержание дорожной сети.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50