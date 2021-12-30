За год в Крыму отремонтировали 1,3 тысячи километров дорог

В следующем году ремонт дорог продолжится Фото: Анна КИРИЕНКО

В уходящем году в Крыму отремонтировали 1,3 тысячи километров дорог. Об этом сообщил министр транспорта Николай Лукашенко.

- В 2021 году отремонтировано более 850 объектов, - отметил он. - Всего осуществлен ремонт и капительный ремонт более 1300 км автомобильных дорог.

В рамках регионального проекта «Безопасные качественные дороги» приведено к нормативным показателям 370 км дорог. Остальные отремонтированы за счет президентского фонда и дополнительных ассигнований. Всего израсходовано 20,5 миллиардов рублей.

На ремонт дорог в следующем году Крым получит 12 миллиардов рублей. В эту сумму входят 4 миллиарда на содержание дорожной сети.

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