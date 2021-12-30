В Симферополе задержаны двое мужчин, находящиеся в федеральном розыске

В Симферополе полицейскими задержаны двое мужчин, находящихся в федеральном розыске Фото: Архив "КП"

В Симферополе правоохранители задержали двоих мужчин, которые находятся в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Один из них, 37-летний местный житель, попал под уголовное дело за хранение запрещенных веществ, но, находясь под подпиской о невыезде, он решил скрыться то органов правопорядка.

Вторым задержанным оказался 39-летний житель крымской столицы, который долгое время уклонялся от уплаты алиментов. Сумма задолженности составляет более 100 тысяч рублей.

- Полицейскими оба фигуранта задержаны и переданы инициаторам розыска. Подозреваемым переизбрана мера пресечения на заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время мужчины помещены в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что крымчанка ответит перед судом за жестокое обращение со своими детьми. Несовершеннолетние оставались без присмотра и еды, пока мать находилась в запое.

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