В Ялте в результате взрыва газа обрушилась стена дома

При пожаре в ялтинской многоэтажке пострадала женщина с ребенком. Фото: очевидцы

В Ялте в результате взрыва газа обрушилась стена многоквартирного дома, где в настоящий момент продолжают тушить огонь. Очевидцы сняли на видео страшный момент обвала, при котром пожарного внизу едва не накрыло обломками.

Напомним, сегодня, 30 декабря, в первой половине дня крымским спасателям поступила информация о пожаре на улице Таврической в курортной столице Крыма. Площадь пожара составила 250 м кв. К 14.30 он был локализован.

Информация о происшествии поступила крымским спасателям 30 декабря в 11.35. Фото: очевидцы

Из здания были эвакуированы 20 человек. Около 13.20 пожару был присвоен второй ранг. В результате происшествия в медучреждение с ожогами были доставлены 30-летняя женщина с ребенком 2021 года рождения.

Прокуратура уже начала проверку в связи с пожаром. Фото: очевидцы

Прокуратура уже начала проверку в связи с пожаром. Специалистам предстоит дать оценку работе контролирующих органов, а также полноте соблюдения мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов.

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