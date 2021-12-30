При пожаре в ялтинском многоквартирном доме пострадала женщина с ребенком

Причиной возгорания в жилом доме стал взрыв газовоздушной смеси. Фото: очевидцы

В одном из многоквартирных домов Ялты на улице Таврическая произошел пожар. В настоящий момент площадь уточняется, сообщили КП-Крым в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Информация о происшествии поступила крымским спасателям 30 декабря в 11.35.

- Из здания были эвакуированы 20 человек. Сейчас второй ранг пожара, его тушат, - отметили в пресс-службе.

Из здания эвакуировали 20 человек. Фото: очевидцы

В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 30-летней женщине с ребенком 2021 года рождения. С ожогами их доставили в ГБУЗ Республики Крым «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

Кроме того, очевидцы сняли на видео, как в результате взрыва газа обрушилась стена дома. Одного из пожарных едва не накрыло обломками.

Прокуратура уже начала проверку в связи с пожаром. Специалистам предстоит дать оценку работе контролирующих органов, а также полноте соблюдения мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов.

Детали происшествия продолжают устанавливать. Фото: очевидцы

По предварительным данным, причиной возгорания стал хлопок газовоздушной смеси. На месте продолжают работать специалисты, устанавливая все детали произошедшего.

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