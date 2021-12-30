В Крыму сотрудники ГИБДД задержали водителя с фальшивыми купюрами

В Крыму сотрудники полиции изъяли фальшивые купюры. Фото: скриншот из видео/пресс-служба МВД по РК

Сотрудники УГИБДД МВД по Республике Крым при содействии коллег УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю ликвидировали канал сбыта партии поддельных купюр по 5 тысяч рублей.

- Купюры, вызвавшие у полицейских сомнения в подлинности, обнаружены при личном досмотре водителя автомобиля Hyundai. 33-летний житель Симферополя направлялся в столицу Республики Крым со стороны Краснодарского края, - приводит «Крым 24» сообщение пресс-службы МВД по РК.

Правоохранители изъяли у нарушителя 15 купюр, которые, как показала экспертиза, оказались поддельными. В настоящее время сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ищут иных лиц, причастных к обороту фальшивых банкнот, а также возможного источника их сбыта.

Ранее сообщалось, что в Симферополе задержаны двое мужчин, находящиеся в федеральном розыске. Один обвиняется в хранении наркотиков, второй - в неуплате алиментов.

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