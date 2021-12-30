Непроданные елки принимают сотрудники Симферопольского зооуголока

Симферопольский зооуголок примет непроданные елки. Фото: пресс-служба МБУК "Парки столицы"

Непроданные хвойные деревья можно будет сдать в Симферопольский зооуголок. Растения станут для животных полезным угощением.

- Отметим, что ели и сосны Симферопольский зооуголок принимает только от организаций, так как на них точно нет остатков мишуры и новогодних украшений, которые могут быть опасны для животных, - приводит КИА сообщение пресс-службы МБУК «Парки столицы».

Дерево можно принести до 20 января. За более детальными подробностями этой процедуры можно обратиться по номеру: +7-(978)-721-40-22 (Елена).

Хвойными деревьями, которым не суждено было стать новогодним украшениям в домах симферопольцев, смогут полакомиться козочки, бараны и олени. Хвоя не только вкусное, но и полезное лакомство: она богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами. А рыси, амурский тигр и леопард любят точить об ароматные стволы когти.

Ранее сообщалось, что сдать елку в Симферополе на переработку можно будет 16 и 23 января. Дерево отправят в питомник на мульчирование.

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