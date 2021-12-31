В Крыму выявлено 107 новых случаев коронавируса

В Крыму проходит вакцинация от ковида. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Коронавирус сдает свои позиции на Крымском полуострове: в Министерстве здравоохранения Республики Крым сообщили, что за минувшие сутки специалисты зафиксировали 107 случаев новой коронавирусной инфекции. За все время пандемии опасной хвори выявлено 126 877 положительных на COVID-19.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 195 человек, выздоровевших за весь период – 118 202, - отметили в ведомстве.

К сожалению, есть и потери. Летальных исходов 4 349, их них 25 мужчин и женщин умерли за прошедшие сутки.

В настоящее время на полуострове проходит вакцинация от ковида, бесплатно привиться могут все желающие в возрасте 18+. Пункты вакцинации работают и в новогодние каникулы.

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