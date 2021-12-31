Как в Крыму спасают попавших в беду дельфинов

Волонтеры спасают китообразных. Фото: Центр «Безмятежное Море»/VK

Крымский Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» опубликовал в соцсети пост о работе в уходящем году.

- Учли выбросы 603 дельфинов, преодолели тысячи километров и провели десятки часов «в полях», - отметили волонтеры, рассказывая о деятельности по спасению китообразных, обитающих у берегов Крымского полуострова.

Много славных, добрых и нужных дел на счету Центра, в том числе публикация 5 научных статей, участие в международных конференция и анти-браконьерских рейдах с Погрануправлением ФСБ.

- Удалось также зафиксировали вторую за нашу практику афалину с анатомической аномалией и начали совместную работу с коллегами из Греции, которые встретили схожую особенность у афалины в своем регионе, - подчеркнули зоозащитники.

Но это лишь часть всех событий — на полный список не хватит и нескольких постов, но зоозащитники полны решимости сделать еще больше для спасения и изучения дельфинов.

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