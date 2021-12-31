В отдельных районах Симферополя отключат воду 31 декабря

Отключение воды носит временный характер. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Часть жителей Симферополя 31 декабря испытает неудобства из-за отсутствия воды в кранах.

Пресс-служба компании «Вода Крыма» сообщает, что причина перебоев - повреждения на сетях холодного водоснабжения.

На улицах Беспалова (частично), Генерала Родионова, Александра Матросова, Зои Космодемьянской, Ульяны Громовой и Олега Кошевого, а также прилегающих районах, вода в кранах зажурчит ближе к двум часам дня.

С электричеством в столице региона в предновогодний день все в порядке - никаких отключений не планируется.

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