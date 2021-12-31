В Севастополе бесследно исчезла 14-летняя девочка

Диана Гордиенко. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На Крымском полуострове уже пятый день разыскивают подростка из Севастополя.

- Пропала Гордиенко Диана Дмитриевна, 14 лет (2007 года рождения), город Севастополь. С 27 декабря 2021 года нет достоверной информации о ее местонахождении, - такой пост разместили в соцсети волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым

Приметы подростка: 170 сантиметров рост, xуденькая, карие глаза, волосы темно-русые, до плеч.

Всех, кто располагает информацией о Диане, просят сообщить по телефонам, где звонок бесплатен: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Остается надеяться, что юную жительницу Севастополя найдут живой и невредимой, как и 8-летнюю Зарину Прасолову.

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