Фотофакт: В Крыму на дне Черного моря поставили новогоднюю елку

Новый год на дне Черного моря. Фото: Морской клуб «Волшебник» Дайвинг. Судак. Меганом//VK

В Крыму любители подводного плавания установили праздничное дерево прямо в Черном море. Новогодний праздник под водой прошел возле Судака уже не в первый раз.

По доброй традиции аквалангисты надели костюмы сказочных героев – Деда Мороза, Снегурочки, пиратов и разной нечисти. Смельчаки нарядили искусственную елку, прикрутив игрушки для надежности проволокой, и опустились на 10-метровую глубину!

- Вода - не хрусталь, так сказать. Но мы сделали все, что могли! – такой пост появился в паблике «Морской клуб «Волшебник» Дайвинг. Судак. Меганом».

Под водой много интересного. Фото: Морской клуб «Волшебник» Дайвинг. Судак. Меганом//VK

Море неспокойное, вот и фотографии на глубине вышли нечеткие из-за мутной воды.

Праздник удался на славу. Фото: Морской клуб «Волшебник» Дайвинг. Судак. Меганом//VK

Но радостью и веселью ничто не помешало!

Участники акции поделились впечатлениями в комментариях: «Все молодцы! Никто не струсил»; «Многие хотели бы и на следующий день продолжить»; «Ура! С Новым годом!»

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