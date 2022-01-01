Ниже сотни: в Крыму выявлено 98 новых случаев коронавируса

В Крыму выявлено 98 новых случаев заболевания ковидом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Министерства здравоохранения Республики Крым Минздрав Республики Крым сообщил, что за минувшие сутки официально зарегистрировано 98 случаев. Ниже сотни! Хотя одно время показатели доходили до тысячи заболевших.

За все время пандемии сделано 126 975 положительных тестов на коронавирусную инфекцию.

- Количество выздоровевших за сутки составляет 189 человек, за весь период – 118 391, - отмечается в сообщении.

Пандемия ковида уже забрала 43 77 человеческих жизней, статистика минувших суток - 22 летальных случая.

Заболевших коронавирусом с каждым днем становится меньше, но говорить о победе над COVID-19 еще рано. Не говори гоп пока не перепрыгнешь!

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