В Крыму сотрудников МЧС перевели на усиленный режим работы

Сотрудники МЧС работают в праздники. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму подразделения МЧС России на период новогодних праздников переведены на усиленный режим работы до 10 января.

- Взяты на учет более 295 мест проведения массовых мероприятий, порядка 73 мест хранения и реализации пиротехнических изделий, а также более 20 мест проведения праздничных салютов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

В общей сложности безопасность новогодних и рождественских праздников обеспечивают 320 человек и около 85 единиц техники.

Уже появилась информация, что 2022 год Крым встретил без чрезвычайных ситуаций, правда не обошлось без пожаров, которые были успешно потушены.

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