Правительство РФ досрочно прекратило реализацию ФЦП в Крыму и Севастополе

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Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» прекращена. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на портале правовой информации.

- Прекратить досрочно с 1 января 2022 года реализацию федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года, - сказано в тексте постановления.

Также в документе указано, что теперь в Крыму и Севастополе будет реализовываться госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Она была утверждена еще в январе 2019 года. Так, до 2025 года планируется рост населения региона, создание инфраструктуры туризма, а также благоприятного инвестклимата. Основная цель – преодолеть социально-экономическое отставание Крыма и довести качество жизни до среднероссийского уровня.

Ответственными за финансирование и реализацию мероприятий программы назначены органы исполнительной власти Крыма и Севастополя.

Напомним, на конец декабря 2021 года ФЦП в Крыму была исполнена на 99,3%. Неосвоенными остались 239 миллионов рублей.

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