Несколько улиц Симферополя остались без воды 8 января

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

В Симферополе по некоторым адресам нет воды 8 января, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 12.00 до 24.00 в связи с работами на сетях холодного водоснабжения и работой подрядной организации по адресу: город Симферополь, улица Киевская, 177 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Киевская, 175-179, проспект А.Суворова, а также прилегающие улицы и переулки.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 января на Крымском полуострове, как и накануне хозяйничает влажный воздух из Атлантики. День пройдет без природных катаклизмов - опасные метеорологические явления не ожидаются.

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