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Экономика8 января 2022 10:05

В 2022 году Крым может получить порядка 24 миллиардов рублей на ремонт дорог

Столько же в регион направили в 2021 году
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Крыму на строительство дорог в 2022 году могут выделить порядка 24 миллиардов рублей

В Крыму на строительство дорог в 2022 году могут выделить порядка 24 миллиардов рублей

Фото: Архив "КП"

В 2021 году Республика Крым получила 24 миллиарда рублей на ремонт местных дорог. В новом 2022 году ожидается финансирование в подобном объеме, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Он отметил, что масштабное дорожное строительство на полуострове осуществляется благодаря решению президента России.

- В 2021 году на дорожные проекты получено 24 миллиарда рублей, в 2022 году ожидается финансирование в подобном объеме, - сообщил глава республики.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Крым получит 12 миллиардов рублей на ремонт дорог. По планам, 4 миллиарда из этих средств направят на содержание дорожной сети.

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