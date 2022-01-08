Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» возобновила работу

Канатная дорога работает в штатном режиме. Фото: Instagram канатной дороги "Мисхор - Ай-Петри"

В Крыму возобновлена работа канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри». Об этом сообщает пресс-служба канатной дороги.

- Суббота, 8 января. Канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» работает в штатном режиме, - говорится в сообщении.

В настоящее время график работы такой: подъем с 10.00 до 16.00, спуск с 10.00 до 17.00.

Напомним, ранее из-за непогоды работа канатной дороги была временно приостановлена ради безопасности.

Ранее сообщалось об обстановке в Крыму в январе: в горах лежит снег, бурлят водопады и растут грибы. На полуострове сырая и теплая зима.

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