Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 января 2022 11:13

Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» возобновила работу

Из-за непогоды она была временно закрыта для туристов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Канатная дорога работает в штатном режиме. Фото: Instagram канатной дороги "Мисхор - Ай-Петри"

Канатная дорога работает в штатном режиме. Фото: Instagram канатной дороги "Мисхор - Ай-Петри"

В Крыму возобновлена работа канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри». Об этом сообщает пресс-служба канатной дороги.

- Суббота, 8 января. Канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» работает в штатном режиме, - говорится в сообщении.

В настоящее время график работы такой: подъем с 10.00 до 16.00, спуск с 10.00 до 17.00.

Напомним, ранее из-за непогоды работа канатной дороги была временно приостановлена ради безопасности.

Ранее сообщалось об обстановке в Крыму в январе: в горах лежит снег, бурлят водопады и растут грибы. На полуострове сырая и теплая зима.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50