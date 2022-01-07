Крым в январе: в горах лежит снег, бурлят водопады и растут грибы

Водопад Оксек в ущелье Уч-Кош зимой чувствует себя очень бодро. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Новогодние праздники в Крыму сполна можно прочувствовать только в городах и селах, украшенных гирляндами, нарядными елками и прочими атрибутами праздника. В горах же нет и намека на зиму. Такое впечатление, что на полуострове то ли осень, то ли весна.

Горные ручьи и речки Крыма в январе очень бурные и шумные. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крымских горах возле Ялты шумят и клокочут бурные речушки и водопады.

С приходом тепла, как правило, вся это шумная красота, жизнь которой дают дожди и снег, высыхает и пропадает. Хотя бывают исключения из правила: мощные ливни прошлым летом обрушили тонны воды, которые устремились с гор в Ялту, сметая все на своем пути. «Библейский потоп» принес немало бед городу счастья.

Изрядно нашкодничала природная стихия и в горах: подмыла корни и повалила огромные, и не очень большие деревья, снесла вниз камни – и гальку, и валуны. Размыла горные дороги, и зачастую там, где была наезженная колея, протекает веселая речушка.

Тропы и дороги размыл «библейский потоп», поэтому туристические маршруты стали чуть сложнее. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Смыл летний катаклизм и годами нахоженные тропы. В походе по ущелью Уч-Кош (Ялтинский горно-лесной заповедник, - от автора) туристы вынуждены все время форсировать сезонные водные преграды – перепрыгивать по камням слева направо, затем справа налево.

В Крымских горах много деревьев, смытых ливнем летом 2021 года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Приходится «штурмовать» поваленные деревья, где-то перелазить или использовать их как мост. Со стороны очень похоже на знаменитую картину художника Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу», где вместо косолапых медведей шустрые туристы. Этакое небольшое экстрим-шоу.

В январе горы радуют туристов очень красивыми пейзажами. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Но старания того стоят: виды изумительные!

Сосны на верхушках Крымских гор, зима украсила снегом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Плотный туман лежал на вершинах гор, а когда ветер отодвинул его в сторонку, то открылась красотища – заснеженные, а может и заиндевевшие сосны.

В горах сосны разноцветные - зеленые и белые. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Горные макушки как будто сахарной пудрой присыпали. Вверх – белый, а чуть ниже – зелено.

Ялта. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ялта с высоты сказочная, с расплывчатым контурами, как мираж. Черное море ближе к берегу из сине-голубого становится грязно-желтым. Остается надеяться, что это проказы дождя, а не канализационные сбросы.

В Крыму грибы растут и в январе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Подснежников пока не видно, а вот и грибы, пусть и не всегда съедобные, попадаются. Для зажарки маловато, но зато можно просто полюбоваться миниатюрными смельчаками, которые не боятся января.

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