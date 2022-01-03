В Ялте на «кладбище троллейбусов» после «библейского» потопа убирают камни и грязь

Троллейбусный парк пострадал от селевого потока. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Троллейбусный парк в микрорайоне Васильевка города Ялты, поблистав в роли арт-объекта и фотозоны в апокалиптическом стиле, потихоньку возвращается к прежнему образу жизни. Теперь там снова будет место хранения списанных электромашин.

Площадку, где стоят на приколе списанные троллейбусы, очищают от толстого слоя грязи и камней, который сюда принесло во время мощного летнего ливня, прошедшего в июне прошлого года.

Но объект все еще похож на декорации для съемок фильма-катастрофы.

На электротранспорте остались отметки о толстого слоя грязи и камней, который убрали с площадки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Троллейбусы сохранили легко читаемые памятки о «библейском потопе». Снаружи на покореженных природными силами корпусах видны отметки от селевого потока.

Не все троллейбусы освободили от ненужного содержимого. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В салонах еще до конца не убрали плотно спрессованную смесь из земли, мусора и камней.

Салон троллейбуса наполовину заполнен спрессованным слоем земли и горной породы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Кое-где от пассажирских кресел видны лишь макушки спинок.

Туристы до сих пор проявляют интерес к «кладбищу троллейбусов». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Увиденное впечатляет и наводит тихий ужас на туристов, которые до сих проведывают новоявленную достопримечательность Южного берега Крыма.

На расчистке работает мощная техника. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ранее КП-Крым в ГУП «Крымтроллейбус» сообщили, что троллейбусный парк будет расчищать администрация Ялты, поскольку это городская территория.

Большая Ялта сильнее других регионов пострадала потопа, который случился летом 2021 года. Виной тому Крымские горы: из-за горного рельефа ливневые потоки устремились вниз, набирая скорость и силу, снося все на своем пути. Не обошла природная стихия стороной и ялтинскую Васильевку, где и находится троллейбусный парк.

Город счастья уже практически привели в порядок. Уже расчищаются от завалов местные речки, в одной из которой нашли тело жертвы летнего потопа. Крымчанку, унесенную потоком воды 18 июня 2021 года, родные опознали по сережкам.

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