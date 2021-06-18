Видео потопа в Ялте 18 июня 2021 года: потоки воды смывают машины, по дорогам текут реки

На ЮБК продолжает идти дождь. Фото: Янина Павленко/Facebook

В Ялте продолжается сильный ливень. Нескольких людей уже эвакуировали из подтопленных домов а Алупке и Ялте, продолжается борьба со стихией.

Но дождь не утихает, на большинстве улиц города затоплены подземные переходы. Водные потоки настолько мощные, что дороги превращаются в реки, а машины просто сносит с трассы. В поселке Оползневое под Ялтой сошел сель. Движение осуществляется в реверсивном режиме.

Хозяйственную зону «Крымэнерго» тоже затапливает. Поселок Форос, что под Ялтой, полностью остался без питьевой воды. Как сообщила глава города Янина Павленко, там на насосной станции полностью отключили электричество.

Кроме того, в Ялте временно приостановлено движение общественного транспорта на некоторых маршрутах.

В Крымском гидрометцентре сообщают, что за ночь на горе Ай-Петри выпало три месячных нормы осадков, а в Ялте - месячная норма.

Напомним, в Крыму 17 июня был введен режим ЧС. В некоторых районах полуострова выпало рекордное количество осадков. Так, из-за ливня затопило Керчь, людей эвакуировали из домов, по улицам разлились реки. В восточной части Крыма частично был отключен свет, связь и интернет. Некоторые жители Керчи остались и без газа. Постепенно уровень воды в восточном Крыму снижается.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стихия продолжает бушевать в Крыму: Сильные ливни затопили Ялту

Дороги в курортной столице превратились в реки (подробнее)

Из-за непогоды жители Фороса остались без питьевой воды

Река Водопадная в Ялте вышла из берегов (подробнее)

В Ялте началась эвакуация людей из подтопленных домов

Грязевой сель сошел на Южнобережном шоссе (подробнее)