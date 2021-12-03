Смытый каменным потоком троллейбусный парк Ялты превратился в арт-объект и фотозону

Отличная площадка для съемок фильмов-катастроф Фото: Михаил ПАТЛИС

Занесенный селевым потоком Ялтинский троллейбусный парк в микрорайоне Васильевка стал популярным местом для проведения фотосессий. За небольшое вознаграждение и обещание вести себя хорошо охранник запускает на территорию любителей фото в апокалиптическом стиле.

Троллебусы в каменном потоке на фоне гор отличный фон для снимка. Фото: yanchdmtr/instagram

«Локация - огонь», «Это потрясающий арт-объект», «Как декорации к фильму-катастрофе» - такие отзывы получают к своим публикациям в соцсетях авторы снимков. Многие вносят «кладбище троллейбусов» в рекомендуемые к посещению туристические объекты Ялты. Но планы на эту территорию другие.

Кадры апокалептического сюжета. Фото: lelyagordeeva/instagram

- Троллейбусный парк будет расчищать администрация Ялты, поскольку это городская территория, - сообщил КП-Крым первый заместитель генерального директора ГУП «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов. - Как только станет возможно, будем вывозить троллейбусы на списание. Сейчас надо восстановить мост, чтобы тягач смог подъехать к парку.

"Кладбище троллейбусов" превратилось в арт-объект. Фото:alena.ekb/instagram

Фотографии занесенного каменным потоком Ялтинского троллейбусного парка облетели соцсети и СМИ после июньского потопа, который привел к сходу селей с гор и выходу речек из русел. Поселок Васильевка оказался погребен под слоем гравия. Работы по расчистке продолжаются до сих пор.

Пассажирские салоны переживают второе рождение, но скоро канут в лету. Фото: yanchdmtr/instagram

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ялта больше других городов пострадала от «библейского потопа»

Из-за горного рельефа потоки воды набрали скорость и силу (подробнее)

Видео потопа в Ялте 18 июня 2021 года: потоки воды смывают машины, по дорогам текут реки

«Комсомолка» публикует видео потопа в Ялте 18 июня 2021 года (подробнее)