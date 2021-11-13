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Происшествия13 ноября 2021 16:37

В Ялте при расчистке реки нашли тело пропавшей во время потопа

Крымчанку, унесенную потоком воды 18 июня, родные опознали по сережкам
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Ирина Гилляровская пропала во время потопа в Ялте 18 июня. Фото: Ирина Гилляровская (Расчетина)/VK

Ирина Гилляровская пропала во время потопа в Ялте 18 июня. Фото: Ирина Гилляровская (Расчетина)/VK

Летом на Крымском полуострове мощные ливни подтопили несколько населенных пунктов. Серьезно пострадала от природной стихии и красавица Ялта.

Так после летнего потопа выглядела речка в Ялте.

Так после летнего потопа выглядела речка в Ялте.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Потоп нанес солидный материальный ущерб, к сожалению, не обошлось без человеческих жертв.

Ориентировка на пропавшую. Фото: Александр Татаринов/FB

Ориентировка на пропавшую. Фото: Александр Татаринов/FB

- Пропал человек! 18 июня, примерно в 16.20, около водосборника на улице Кривошты унесло потоком воду Гилляровскую Ирину Анатольевну, - такая ориентировка появилась в соцсети после трагедии.

Были указаны и приметы пропавшей, но найти крымчанку не удалось. Задействованные в поисках решили, что несчастную потоки ливня унесли в Черное море, и вот спустя почти пять месяцев страшная тайна исчезновения женщины раскрыта.

Тело нашли при расчистке русла реки. Фото: Янина Павленко/FB

Тело нашли при расчистке русла реки. Фото: Янина Павленко/FB

- С болью в сердце сообщаю, что в Ялте при расчистке русла реки найдено тело женщины. Все меньше сомнений, что это Ирина Николаевна, которая числится пропавшей без вести со дня июньского потопа. Тело обнаружено именно в том районе, где Ирину и искали. Родственники уже опознали ее сережки, но предстоит еще ДНК-экспертиза, - сообщила глава администрации города Ялта Янина Павленко.

Чиновник пообещала, что близким погибшей из резервного фонда выплатят один миллион рублей, а для ее супруга, оставшегося без крыши над головой, купят однокомнатную квартиру.

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