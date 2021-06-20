«Унесло потоком воды»: В Ялте ищут пропавшую во время потопа

Ирина Гилляровская. Фото: Ирина Гилляровская (Расчетина)/VK

Природная стихия превратила улицы и пляжи Ялты в грязное месиво. Ливневые потоки нанесли серьезный ущерб имуществу – движимому и недвижимому. Но самое ужасное, что есть жертвы и пострадавшие.

Ориентировка на пропавшую. Фото: Александр Татаринов/FB

- Пропал человек! 18 июня, примерно в 16.20, около водосборника на улице Кривошты унесло потоком воду Гилляровскую Ирину Анатольевну, - такая информация появилась на странице депутата Ялтинского городского совета Александра Татаринова.

Приметы пропавшей: на вид 55-60 лет, плотного телосложения, рост 156 сантиметров рост, светлые прямые короткие волосы. Ирина Гилляровская был одета в серые спортивные штаны и рубаху- пайту, темные резиновые сапоги, светло-бежевое нижнее белье.

Женщина при себе имела сумку с документами, мобильный телефон «Honor».

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить по тел.: 8 (3654) 22-28-22, 22-28-57, 8 (918) 74 24 43 18, 8 (978) 811 861 82.