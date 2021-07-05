Учан-Су бушует: В Ялте ливень наполнил водопад, который для Брежнева «оживляли» пожарной машиной

Учан-Су в июле 2021-ого. Фото: кадр видео Тата Гришаева (Карпенко)/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Бесконечные осадки принесли много бед, неприятностей и невзгод Крымскому полуострову. Из плюсов же – наполнились живительной влагой пересохшие водохранилища, и еще вдобавок можно полюбоваться Учан-Су.

Самый высокий водопад Крымского полуострова и гордость жителей Ялты, спускается с уступов знаменитой горы Ай-Петри. Летом же, как правило, капризная достопримечательность пересыхает, поэтому большинство туристов остаются без восхитительного зрелища. Для сильных мира сего, как например, генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева, источник наполняли водой из пожарных брандспойтов.

Лето 2021 года стало исключением из правила.

Смотреть видеосюжет Учан-Су разбушевался: В Ялте ливень наполнил водопад, который для Брежнева «оживляли» пожарной машиной

Вот и видео, которое появилось в соцсети, пользователи назвали кратко и емко: Учан-Су бушует. .

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