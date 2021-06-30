Как наполнились водохранилища пересохшего Крыма после проливных дождей

Всего за 11 дней непогоды в крымском водохранилище прибавилось около 30 миллионов кубометров воды Фото: Анна КИРИЕНКО

Последние недели июня в Крыму запомнились всем сильными дождями, ливнями и наводнениями. Всего за неделю уровень заполнения водохранилищ в Крыму превысил 50% от общего объема, сообщают в госкомитете республики по водному хозяйству и мелиорации.

По подсчетам Госкомводхоза, на 28 июня общий объем крымских водохранилищ составляет 90,627 миллиона кубометров, что на 47% от полного проектного объема. Всего за 11 дней непогоды в крымском водохранилище прибавилось около 30 миллионов кубометров воды.

- На сегодняшний день наполняемость Симферопольского водохранилища составляет 10,980 миллиона кубометров, Партизанского - 15,914 миллиона кубических метров, Счастливенского - 11,306 миллиона кубометров, Загорского - 24,391 миллиона, Изобильненского - 5,539 миллиона кубометров, Тайганского - 1,498 миллиона, Белогорского - 10,738 миллиона кубометров и Аянского - 3,900 миллиона кубометров. Это - 100% от полного проектного объема, - сообщают КП-Крым в пресс-службе госкомитета Республики Крым по водному хозяйству и мелиорации.

Заметим, в связи с тем, что после затяжных ливней на полуострове постепенно налаживается ситуация с водоснабжением жители Алушты смогут почти полностью избавиться от графиков подачи воды. Курорт перешел на 17-часовой график.

Напомним, по данным специалистов, на юге Крыма выпало 350% месячной нормы осадков, что сравнимо с вылитой бочкой воды на один квадратный метр. Тогда сильнейшие дожди накрыли почти весь полуостров, из-за чего часть Крыма оказалась под водой. Больше всех пострадали Керчь и Ялта, где стихия оставила жителей без света, воды и газа. Дома оказались затоплены, пострадали автомобили. В Ялте дожди спровоцировали схождение селевых потоков, из-за этого погиб один человек. На помощь пострадавшим от стихии власти республики выделили пострадавшими регионам 160 миллионов рублей. Выплата компенсаций до сих пор продолжается.

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