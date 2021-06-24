После сильных потопов жителям Алушты возвращают в краны воду

Сейчас в городе все еще действуют пятичасовые графики Фото: Анна КИРИЕНКО

С 25 июня Алушта переходит на 17-часовой график подачи воды. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, ситуация с водоснабжением на полуострове постепенно налаживается, поэтому уже можно возвращаться к привычному режиму.

- С завтрашнего дня в Алуште вода будет подаваться с 6.00 до 23.00, - сообщил Аксенов.

Сейчас в городе все еще действуют пятичасовые графики: с 6.00 до 8.00 и с 19.00 до 22.00. По часам воду алуштинцам подают с сентября прошлого года. В феврале жители курортного города получали по десять часов в день, а с апреля - по пять.

Прошедшие на прошлой неделе ливни, из-за которых Ялта и Керчь почти полностью ушли под воду, все же помогли улучшить ситуацию с количеством осадков в крымских водохранилищах.

Заметим, только в конце прошлой недели Партизанское водохранилище получило около 1,2 миллиона кубометров притоков. Тогда всего за день продолжительных дождей Загорское и Счастливенское водохранилища пополнились на полмиллиона кубометров воды. В Ялте было накоплено на пять миллионов кубов больше, чем год назад.

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