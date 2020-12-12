Засуха продолжается: почасовые графики подачи воды могут ввести в курортной Алуште

Водохранилища Крыма продолжают терять воду Фото: Архив "КП"

Засуха в Крыму продолжается. Следующим городом, где планируют начать подачу воды по часам, стала курортная Алушта. Так, глава администрации города Галина Огнева сообщила, что ввести графики предложили в ГУП РК «Вода Крыма» из-за обмеления водохранилища.

Также градоначальник напомнила, что с 23 сентября город уже получал воду в ограниченном количестве, чтобы сэкономить запасы. Тогда в Партените, Алуште и Малом Маяке снизили давление при подаче воды с 23.00 до 05.00, но фактически отключений не было.

- Особенность нашего водохранилища такова, что ниоткуда кроме гор и почвы вода в него не поступает. На сегодняшний день, как сообщила нам «Вода Крыма», общий объем водохранилища составляет 3 млн.173 тыс. кубических метра, и это вместе с объем «мертвой воды», которую нельзя подавать в трубы. От «Воды Крыма» поступило предложение рассмотреть отключение воды потребителям в дневное время. Сегодня идет обсуждение этого предложения с учреждениями образования, здравоохранения, с санаторно-курортным комплексом, - написала Огнева на своей странице в соцсетях.

Также градоначальник призвала местных жителей экономить воду, чтобы в Алуште все-таки не ввели дневные графики.

Галина Огнева заявила, что уже попросила в здравницах и отелях отменить водные процедуры и прекратить использовать бассейны.

По ее словам, сейчас Алушта в сутки потребляет 22 тысячи кубов воды, но на новогодние праздники потребление вырастет в разы. При этом погода не балует крымчан осадками.

Напомним, что симферопольцам начали подавать воду по часам с сентября, в Евпатории для экономии отключили подачу горячей воды до конца декабря и ввели ночные ограничения, а Ялта водит графики с 14 декабря. По данным Крымского гидрометцентра, за ноябрь крымские водохранилища обмелели на 7 миллионов кубов.

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