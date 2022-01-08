В Белогорском районе Крыма построят модульную поликлинику

В Белогорском районе до конца года построят модульную поликлинику Фото: Архив "КП"

На строительство модульной поликлиники в поселке Зуя Белогорского района Крыма выделили 100 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение главы Республики Крым «Об определении единственного подрядчика» опубликовано на официальном портале правительства РК. - Определить Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство модульной поликлиники по адресу: РФ, Республика Крым, Белогорский район, поселок Зуя, улица Шоссейная, 66, - сказано в документе.

Все работы намерены завершить до 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Крым может получить порядка 24 миллиардов рублей на ремонт дорог. Столько же в регион направили в 2021 году.

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