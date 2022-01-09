На полдня жители Большой Ялты остались без воды

Подача воды остановлена из-за аварийно-восстановительный работ
Фото: Архив "КП"
Из-за аварийно-восстановительный работ несколько улиц в Большой Ялте остались без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Водоканал Южного берега Крыма».
Водоснабжение до вечера ограничено по следующим адресам:
- улица Ленина,
- улица Баранова,
- улица Советская,
- улица Горького,
- улица Васильченко,
- улица Паустовского,
- улица Луговского,
- улица Красномаякская.
Напомним, часть Симферополя также осталась без воды из-за двух аварий на сетях холодного водоснабжения.
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