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Общество9 января 2022 14:59

На полдня жители Большой Ялты остались без воды

Водоснабжение ограничили до вечера
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Подача воды остановлена из-за аварийно-восстановительный работ

Подача воды остановлена из-за аварийно-восстановительный работ

Фото: Архив "КП"

Из-за аварийно-восстановительный работ несколько улиц в Большой Ялте остались без воды, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Водоканал Южного берега Крыма».

Водоснабжение до вечера ограничено по следующим адресам:

- улица Ленина,

- улица Баранова,

- улица Советская,

- улица Горького,

- улица Васильченко,

- улица Паустовского,

- улица Луговского,

- улица Красномаякская.

Напомним, часть Симферополя также осталась без воды из-за двух аварий на сетях холодного водоснабжения.

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