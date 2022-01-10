В Крыму теплый январь: 7 атмосферных фото Гурзуфа

В Гурзуфе тепло +8…+12°. Фото: Алекс Кедми/VK

Погода на Крымском полуострове мягкая, совсем не зимняя, хотя на календаре январь. Столбик термометра настойчиво поднимается до плюсовых отметок.

Гурзуф расположился у подножия Медведь-горы. Фото: Алекс Кедми/VK

Курортный поселок Гурзуф, как и весь Крым наслаждается теплом.

Гости и жители ЮБК одеты в легкие куртки и ветровки. Фото: Алекс Кедми/VK

Днем солнышко прогревает воздух до плюс 12 градусов.

Котики - талисман Крыма. Фото: Алекс Кедми/VK

Представителям кошачьих такая погода по душе.

Мурлыкам по душе теплая зима. Фото: Алекс Кедми/VK

Мурзики и Барсики проводят все свое свободное время на свежем воздухе. Коты, как правило, безработные, поэтому вся их жизнь - это сплошной досуг и созерцание окружающего мира.

В Гурзуфе много вечнозеленых растений. Фото: Алекс Кедми/VK

Сполна ощутить всю прелесть приморского поселка позволяют снимки талантливого фотографа Алекса Кедми. Гурзуф даже зимой радует душу и глаза зелеными деревьями и кустарниками.

Жасмин Голоцветковый в январе. Фото: Алекс Кедми/VK

Можно полюбоваться и цветущими растениями, которые выглядят чуть скромнее, чем в теплое время года.

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