В Симферополе открылась выставка кукол по спектаклям Андерсена и Шварца

Посетить выставку можно до 19 января. Фото: пресс-служба Минкультуры РК

В Музее истории города Симферополя открылась необычная выставка экспонатов из театра кукол. Экземпляры, которые радуют посетителей, подбирала главный художник Крымского академического театра кукол Людмила Рестенко.

Жители и гости крымской столицы смогут полюбоваться на кукол из спектаклей действующего репертуара и архивного фонда театра. Так, в роли экспонатов выступают персонажи спектаклей «Золушка» Е. Шварца, «Арлекин, или Слуга трех господ» Х. Юрковского, «Стойкий оловянный солдатик» Г.Х. Андерсена, «Ангельская труда» А. Шмидт - художника Людмилы Рестенко и «О принцах и принцессах» А. Шмидт - художника Натальи Денисовой.

Для погружения в новогоднюю и праздничную атмосферу на выставке представлены работы заслуженного художника Крыма, Украины Татьяны Шевченко и зимние пейзажи художника Максима Максименко.

Все экспонаты - участники действующих спектаклей. Фото: пресс-служба Минкультуры РК

Посетить выставку можно до 19 января.

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