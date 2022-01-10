Спасатели вытащили собаку, которая провалилась в Аджимушкайские каменоломни

Ничего не подозревающее животное угодило в образовавшийся провал. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Крымские спасатели вытащили из глубокой ямы собаку. Ничего не подозревающее животное угодило в образовавшийся провал Аджимушкайских каменоломен в Ленинском районе Крыма и не могло выбраться.

На помощь перепуганному животному выехали сотрудники МЧС. Они вооружились необходимым оборудованием и по прибытию использовали трехколенную лестницу. Инструмент был нужен для того, чтобы спуститься к скулящей собаке на дне провала.

Операция по спасению закончилась благополучно. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Операция по спасению закончилась благополучно – собаку вытащили на поверхность. Животное физически не пострадало и было очень благодарна своим спасителям. Для того, чтобы подобный случай не повторился, сотрудники МЧС оградили образовавшийся провал специальной сигнальной лентой.

Это не первая спасательная операция животного во время январских праздников - 4 января сотрудники МЧС вытащили из заброшенного водозабора рассел-терьера.

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