Общественная палата Крыма хочет вернуть старые названия улицам Симферополя

Общественная палата Крыма предлагает вернуть некоторым улицам Симферополя исторические названия. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

Члены Общественной палаты Республики Крым предлагают вернуть исторические названия некоторым улицам крымской столицы. Например, улицы Карла Маркса и лейтенанта Шмидта вновь могут стать Екатерининской и Потемкинской.

- Имя основательницы Симферополя Екатерины II и строителя Симферополя Потемкина, однозначно, необходимо восстанавливать в исторической топонимике города, - цитирует «Крым 24» депутата Симферопольского городского совета Игоря Евтюшкина.

В то же время он отметил, что в годы СССР было также много хорошего, поэтому советские символы, которые внесли вклад в развитие полуострова, нужно сохранить.

По словам члена комитета Совфеда по международным делам от РК Сергея Цекова, если бы в 1783 году Екатерина II не подписала манифест о принятии Крыма в состав России, неизвестно, где бы сегодня находился полуостров.

В наши дни Симферополь украшает памятник Екатерине Великой и бюст Потемкина. Монументы находятся на улицах имени Максима Горького и Владимира Ленина, речь о переименовании которых не идет.

- Если новые улицы как-то называть, то лучше названия давать новым улицам в новых микрорайонах, а не переименовывать старые. Хотя, у нас очень много улиц героев гражданской войны, Великой Отечественной войны, советского периода, есть и достаточно спорные имена, - приводит СМИ слова краеведа Александра Шилко.

Напомним, вопрос возвращении улицам Симферополя старых названий уже неоднократно поднимался. Дело в том, что некоторые улицы названы именами людей, которые вовсе не имеют отношения к истории Крыма. Чтобы сделать процесс переименования улиц более результативным, к нему предлагалось привлечь горожан.

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