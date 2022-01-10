Следком проведет проверку по факту отравления семьи угарным газом в Симферополе

По результатам примут процессуальное решение. Фото: пресс-служба СК РФ по РК

Крымские следователи проведут проверку по факту произошедшего в одном из домов утром 10 января. Семья из пяти человек получила отравление угарным газом, глава семьи, 36-летний мужчина, погиб.

В больницу доставили пожилую мать погибшего. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. По данным следствия, остальные жильцы не пострадали. Но ранее сообщалось, что 28-летняя девушка с двумя детьми, полгода и пять лет, доставлены в республиканскую больницу имени Титова.

- Предположительной причиной произошедшего является обрыв тяги газового котла, вызвавший перенаправление потока продуктов сгорания в помещение. Следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в пресс-службе крымского Следкома.

По результатам проверки в следственном органе пообещали принять процессуальное решение.

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