Минтранс Крыма опубликовал список дорог, подлежащих ремонту в 2022 году

Полсотни улиц Симферополя ожидает ремонт и капремонт в этом году Фото: Архив "КП"

В Крыму составлен предварительный список дорог, которые будут ремонтироваться в 2022 году. В настоящий момент в перечне, который размещен на сайте Минтранса РК, уже 48 улиц крымской столицы.

- Это предварительный список, который до февраля еще будет утверждаться, могут быть корректировки. Он составлен по пожеланиям, по тем дорогам, которые позволят разгрузить центральные улицы либо которые идут к социально-значимым объектам, - цитирует Крыминформ и.о. министра транспорта РК Николая Лукашенко.

По планам, в 2022 году капитальный ремонт будет выполняться на 39 улицах, общая протяженность которых составляет 27,3 километра. Среди них и центральные улицы столичного города Воровского и Севастопольская (от Козлова до примыкания к проспекту Кирова), Самокиша, Павленко, а также участок улицы Козлова от Красноармейской до Ангарской.

Кроме того, в порядок приведут и периферийные улицы: Лермонтова, Зуйскую, Узловую, участки Генерала Васильева (от кольца до старой объездной дороги) и Амет-Хана Султана.

В списке дорог, подлежащих ремонту, и путепровод через железнодорожные пути недалеко от вокзала – так называемый «Горбатый мост». В настоящее время проект на выполнение работ находится на экспертизе, специалисты ожидают заключения. К ремонту приступят в этом году, на все работы потребуется около одного года.

Также начаты подготовительные работы по тем улицам, которые больше всего нуждаются в ремонте в этом году. Подрядчиком выступит компания «ВАД», которая приступит к работам в текущем месяце.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Крым может получить порядка 24 миллиардов рублей на ремонт дорог. Столько же в регион направили в 2021 году.

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