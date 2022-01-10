Аксенов рассказал, как определять приоритетность ремонта улиц

После этого список улиц занесут в реестр по ремонту и разместят их по приоритетности Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова определить приоритетность ремонта тех или иных улиц поможет объезд всех дорог с видеорегистратором. Глава заявил, что это должны были сделать лица, ответственные за дорожное направление и сотрудники «Крымавтодора»

- Перед каждым муниципалитетом стоит задача - определить, какие силы и средства нужны для содержания улично-дорожной сети в рамках нормы. Срок исполнения поставленной задачи - одна неделя, - подчеркнул Аксенов.

Все улицы, которые обнаружат в ходе таких объездов в каждом крымском городе, должны занести в план ремонта дорожно-транспортной сети на 2023 и 2024 годы. Глава Крыма отметил, что Симферополю нужно в ближайшее время закончить занесение улиц в реестр и обозначить приоритетность ремонта каждой из них.

Ранее Минтранс Крыма опубликовал список улиц, которые отремонтируют в 2022 году

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