Экс-глава Минобороны Украины заявил, что Киев не сможет вернуть Крым Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Бывший глава Министерства обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что киевским властям не стоит рассчитывать на возвращение Крыма и Донбасса.

- Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову, - сообщил он в эфире телеканала «Украина-24».

По его словам, так называемые «временно оккупированные территории» Киев вернуть не в состоянии, российский лидер «оставляет Крым себе».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что благодаря воссоединению Крыма с Россией в 2014 году, республику удалось уберечь от наплыва украинских неофашистов.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации по результатам референдума в марте 2014 года. Власти Украины и большая часть стран Запада не приняли новый статус полуострова. Однако российский лидер неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт и более не подлежит обсуждению.

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