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Общество10 января 2022 12:45

Из-за двух аварий часть Симферополя осталась без воды 10 января

Техники проводят восстановительные работы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Воды по указанным адресам ориентировочно не будет еще несколько часов

Воды по указанным адресам ориентировочно не будет еще несколько часов

Фото: Архив "КП"

Некоторые улицы Симферополя остались без воды до вечера 10 января в связи с авариями на водных сетях, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 17.00 (ориентировочно) краны будут сухими по адресам: улица Гаспринского, улица Дружбы, улица Абденнановой, улица Абдуля Тейфука, улица Умера Адаманова, улица Дачная, улица Полевая, а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, в крымской столице до 19.00 (ориентировочно) будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: улица 1 Конной Армии, улица Табачная, улица Красных Зорь, улица 60 лет Октября, улица Аральская, улица Залесская, улица Дружбы, улица Днепровская, улица Аянская, улица Баррикадная, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе 10 января воздух прогреется до плюс 12 градусов. Опасные метеорологические явления в понедельник не ожидаются.

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