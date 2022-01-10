В новогодние праздники Крым посетили порядка 265 тысяч туристов

Немало туристов выбрали для отдыха в новогодние праздники Крымский полуостров. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В период зимних выходных с 27 декабря по 9 января включительно Крым посетили порядка 265 тысяч туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, это на 10% больше, чем за тот же период в прошлом году.

- Через Крымский мост автотранспортом прибыло 66% туристов, 27% – авиатранспортом, 7% – по железной дороге, - уточнил глава РК.

Он также отметил, что на полуострове во время новогодних праздников продолжали работать более 270 объектов размещения.

В конце декабря 2021 года Сергей Аксенов отметил, что Крым побил рекорд по турпотоку, приняв почти 10 миллионов курортников. Он предположил, что на этом в значительной мере сказалось закрытие других курортных направлений из-за Covid-19.

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