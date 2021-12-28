Крым побил рекорд по турпотоку в 2021 году, приняв почти 10 миллионов курортников

Крым в этом году пользовался особой популярностью у туристов ввиду закрытия других курортов. Фото: new.sipaero.ru

Туристический поток в Крым по итогам уходящего года стал рекордным. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции 28 декабря, он составил почти 9,5 миллиона человек, что практически на 20% выше по сравнению с 2020 годом.

- Такого еще не было. 9,5 миллиона человек посетили Крым. На 20% практически больше, чем в прошлом году, - уточнил глава региона.

Он пояснил, что на это повлияло в том числе закрытие многих других курортов из-за пандемии коронавируса. В результате одним самых оптимальных направлений для отдыха среди россиян стал Крымский полуостров.

Глава республики также предположил, что установленный рекорд - не предел, в дальнейшем турпоток в Крым может превысить 10 миллионов человек. Однако многое зависит от сервиса, который должен соответствовать ожиданиям туристов.

Только в первую неделю ноября в Крыму отдохнуло 130 тысяч человек, что на 33% выше показателей начала ноября 2020 года. Бронирование отелей на новогодние праздники было зафиксировано на уровне 50-60%, в топовых объектах - до 90%.

Напомним, в преддверии новогодних праздников Минкурортов республики обновило правила посещения и отдыха в Крыму. В министерстве напомнили, что Крым открыт для туристов, но на полуострове продолжают действовать антиковидные ограничения. Тем не менее, на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, до 20 января временно отменили требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах и общепите.

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