В крымском селе мужчина с пистолетом напал на фельдшера кареты скорой

Крымские росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи. Фото: 82.rosguard.gov.ru

В крымском селе Низинном сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю задержали агрессора, который напал на медика кареты скорой помощи.

По информации пресс-службы Росгвардии, 24-летий парень сначала вызвал неотложку, а позже по неизвестной причине, угрожая предметом похожим на огнестрельное оружие, нанес травмы фельдшеру.

- Оперативно прибывшие правоохранители задержали нарушителя и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам полиции, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе женщина с бутылкой напала на АЗС. Дебоширку передали в руки полиции.

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