Снег и гололед в ближайшие дни могут нарушить жизнеобеспечение Крыма

Непогода в ближайшие дни может нарушить жизнеобеспечение Крыма и еще трех регионов юга РФ Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Крыму в связи с ожидающейся непогодой могут произойти сбои в работе систем жизнеобеспечения, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Напомним, в Крыму с 11 января синоптики прогнозируют значительное похолодание, уже 12 числа столбики термометров будут показывать до -13 градусов мороза. Однако непогода будет хозяйничать а регионе недолго, к выходным морозы отступят.

- По оценке специалистов института, в период с 10 по 17 января на территории Краснодарского края, республик Крым, Адыгея и города Севастополь прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с такими опасными и неблагоприятными метеорологическими явлениями как сильный дождь, мокрый снег и гололедица, - говорится в сообщении.

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